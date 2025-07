Miozzo | Nessun centro estivo salterà per il giubileo

 Il tam tam sulle chat WhatsApp di diversi gruppi di genitori aveva seminato il panico: causa Giubileo per dieci giorni salta il centro estivo. L’allarme si è diffuso a macchi. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Miozzo: “Nessun centro estivo salterà per il giubileo”

In questa notizia si parla di: centro - estivo - giubileo - miozzo

A Roma il centro estivo che fa fiorire la fantasia dei bambini - Manca sempre meno al Chiostro Summer Art, il progetto educativo del Chiostro del Bramante per i bambini dai 4 agli 11 anni.

Terrore per i bambini del centro estivo Pioggia di lamiere: "Vivi per miracolo". Carabiniere-eroe salva un uomo dal rogo - Paura per la struttura vicina con piscina che attendeva 180 persone. "Fuggiti senza capire cosa fosse successo"

Centro estivo. Asterix a Offida: tante attività - Offida organizza il centro estivo ‘ Estate Asterix 2025 ’ per i bambini e ragazzi residenti nel territorio comunale.

Miozzo: “Nessun centro estivo salterà per il giubileo”; Giubileo dei Giovani: il piano per ospitare 400mila ragazzi, al via il censimento delle scuole.

Miozzo: “Nessun centro estivo salterà per il giubileo” - Il responsabile dell’accoglienza giubilare con il Foglio rassicura i genitori allarmati dall’interruzione dei campus per accogliere i pellegrini ... Lo riporta ilfoglio.it

Giubileo: Miozzo, 'non problemi accoglienza ma su prenotazioni' - Lo ha detto il coordinatore dei Servizi di accoglienza e assistenza del Giubileo Agostino Miozzo, in audizione in commissione capitolina Giubileo, presieduta da Dario Nanni. Riporta ansa.it