cantieri i pm arrestano milano espansione edilizia eccessiva

Non era solo la smania di crescere e di costruire, dice la Procura della Repubblica, ad animare burocrati e assessori del Comune di Milano nello spianare la strada a progetti urbanistici illegali. C'era anche la corruzione, un viluppo di affari, di rapporti, di bugie in cui non viaggiavano valigie di banconote ma incarichi professionali da centinaia di migliaia di euro. Tangenti, dunque. Così ieri mattina scatta l'operazione che segna un brusco, impressionante salto di livello nelle inchieste che da oltre due anni martellano la giunta di centrosinistra del capoluogo lombardo, e che ora va a colpire nel cuore del potere politico e degli affari: il procuratore Marcello Viola e i suoi pm chiedono l'arresto di Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana, nominato dal sindaco Sala, e di Manfredi Catella, il più importante tra i costruttori attivi sulla scena milanese, protagonista con la sua Coima di alcuni tra i più importanti progetti di sviluppo nella città del terzo millennio.

Dal nuovo Pirellino al Villaggio olimpico: la mappa dei cantieri dell’inchiesta urbanistica a Milano - Dai pareri negativi della Commissione paesaggio a quelli positivi dopo l’intervento degli indagati: ecco i progetti su cui indaga la procura

Milano, via Foppa dopo il metrò: “I cantieri durati per anni hanno cancellato i negozi” - Milano – È una delle strade che più ha sofferto i lavori per la metropolitana blu. E che fa fatica a ritrovare la propria identità dopo la fine dei cantieri.

Cantieri bloccati a Milano, 4 indagati sul caso di piazza Aspromonte: “Azzerare la Commissione Paesaggio” - Dalle indagini condotte intorno alla palazzina di piazza Aspromonte, tra i cantieri bloccati a Milano, su quindici totali sono quattro i componenti della Commissione a essere stati indagati.

Milano ancora in espansione, pil su dell’1% nel 2023 - Il 2023 si prospetta un anno denso di incertezze, ma i fondamentali dell’economia milanese rimangono robusti. Lo riporta ilsole24ore.com