Tre giorni con il circo itinerante dell’Appennino Spettacoli per tutte le età tra musica e acrobazie

Si chiama Fuoripista il nuovo festival che sta viaggiando lungo l’ Appennino, insediando in ciascuna località un piccolo villaggio temporaneo a tema circense: una tre giorni di spettacoli che accoglierà persone di ogni età , tra circo contemporaneo, concerti, parate, attrazioni speciali tutte da scoprire. In ogni comune sono state individuate piazze naturali nei pressi o all’ingresso dei centri abitati, luoghi dove prenderà vita un piccolo ecosistema dell’immaginario, un circo-villaggio con proposte di spettacolo dal vivo tra clown, acrobatica, musica, giochi, attrazioni e concerti, con alcuni importanti nomi della musica italiana e non solo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it