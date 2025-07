Festival Green L’anima verde della Pineta

Verde, come le chiome dei pini in ogni stagione. Come la coscienza ambientalista, e la speranza che metta radici solide e possa attecchire. Ed è “ Green “ anche il Festival promosso dall’ Associazione Pineta insieme che, domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21, colorerà il parco pubblico di Ponente con tante attività , ludiche, di formazione e di sensibilizzazione, rivolte alle famiglie. L’iniziativa prosegue il ciclo di eventi organizzati dai commercianti della Pineta, col patrocinio del Comune, per rilanciare questo spicchio di verde in mezzo alla città come luogo di vita e socialità . "La pineta – afferma la presidente di Api, Barbara Taddei – è un patrimonio da vivere ogni giorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

