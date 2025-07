PENSIONATI ARRIVANO I SOLDI ARRETRATI | INPS ti salva l’ESTATE I Ecco quando ti entra il bonifico

Pensionati, in arrivo i pagamenti arretrati: ecco cosa comprendono queste cifre aggiuntive e quando e come riceverle Per molti pensionati italiani, il mese di luglio 2025 si apre con una notizia tanto attesa quanto importante: s ono in arrivo i pagamenti arretrati che per mesi – e in alcuni casi per anni – erano rimasti in sospeso. La conferma è arrivata attraverso comunicazioni ufficiali inviate ai beneficiari, che ora attendono il bonifico promesso. Dietro i ritardi ci sono motivazioni complesse: pratiche burocratiche lente, aggiornamenti normativi e rivalutazioni pensionistiche non ancora recepite nei cedolini mensili. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - PENSIONATI, ARRIVANO I SOLDI ARRETRATI: INPS ti salva l’ESTATE I Ecco quando ti entra il bonifico

