Piazza Redi rebus risolto Il Comune farà i pavimenti i residenti forse le tinteggiature

Ci penserĂ il Comune a fare il restyling di piazza Redi. Lo annuncia la stessa amministrazione (foto a destra), visto che dopo mesi di incontri con gli amministratori dei condomini della piazza, l’accordo per dividere le spese di riqualificazione coi residenti non è stato trovato. Il Comune però interverrĂ soltanto sul rifacimento della pavimentazione, mentre le tinteggiature di colonne, facciate e soffitti del porticato rimarranno attualmente in stand-by. "Un intervento che potrebbe aggirarsi intorno ai 600700mila euro – dicono il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alle Manutenzioni, Mila Della Dora - ma ancora, non essendoci un progetto definito, è difficile definire costi precisi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piazza Redi, rebus risolto. Il Comune farĂ i pavimenti, i residenti (forse) le tinteggiature

In questa notizia si parla di: piazza - comune - redi - residenti

Movida, il Comune condannato anche per il caos a piazza San Domenico - Il Comune di Napoli è stato condannato al risarcimento di 40mila euro per ciascuna delle 19 persone, per un totale di 760mila euro, residenti in piazza San Domenico Maggiore, zona della movida nel centro storico della città , che lamentavano il mancato rispetto dei limiti di inquinamento acustico.

Sentenza Tar su piazza del Popolo, il Comune: "Venditori abusivi non potranno tornare a operare senza requisiti" - "In merito alla recente sentenza del Tar, l'Amministrazione comunale di Reggio Calabria intende precisare che il dispositivo non ripristina la condizione precedente di generalizzata illegalitĂ che vigeva nella piazza.

Piazza Cittadella, Trespidi: «Il Comune dica la verità ai cittadini» - «Da ormai venti giorni il cantiere per la realizzazione del parcheggio interrato di Piazza Cittadella è completamente fermo, non si muove una foglia.

? Piazza Redi: in arrivo il restyling del porticato. Il Comune di Pesaro pronto ad agire, ma serve l'accordo dei residenti A settembre sarà convocata un’assemblea pubblica per discutere il piano di riqualificazione della pavimentazione sotto i portici. Il Comu Vai su Facebook

Piazza Redi, il Comune di Pesaro farà da sé: «Pagheremo la pavimentazione». Ci vuole però l’autorizzazione dei; Piazza Redi, rebus risolto. Il Comune farà i pavimenti, i residenti (forse) le tinteggiature; Arrivano 16 nuovi alberi per sostituire 6 pini in via Redi a rischio per i residenti / Comunicati / Novità / Homepage.

Piazza Redi, il Comune di Pesaro farà da sé: «Pagheremo la pavimentazione». Ci vuole però l’autorizzazione dei condomini per i portici - PESARO Tra settembre e ottobre si sceglierà il percorso per la riqualificazione di piazza Redi; il Comune è pronto per indire un’assemblea pubblica e decidere, insieme ... Come scrive corriereadriatico.it

Piazza Redi, pronti 400mila euro: "Ma anche i residenti ci aiutino" - Piazza Redi, pronti 400mila euro: "Ma anche i residenti ci aiutino" L’appello del Comune: "Noi pensiamo alla pavimentazione, voi a riverniciare il colonnato: è un’occasione" ... Riporta ilrestodelcarlino.it