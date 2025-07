Tour de France 2025 tappa di oggi Auch-Hautacam | orari tv percorso favoriti Sarà battaglia totale sui Pirenei!

Si infiamma il Tour de France 2025. Arrivano finalmente le montagne: appuntamento oggi con la dodicesima tappa, la prima con al suo interno le montagne dei Pirenei. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. 180,6 chilometri da Auch ad Hautacam. Prima parte relativamente semplice con la sola Côte de Labatmale (1.3 km à 6.8%). Dopo il traguardo volante arrivano le salite. In rapida successione: Col du Soulor (11.8 km al 7.6%), Col des Bordères (3.3 km al 8.1%), discesa e la salita conclusiva, verso il traguardo, con 13.5 km al 7.9%. ALTIMETRIA. PROGRAMMA TOUR DE FRANCE 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025, tappa di oggi Auch-Hautacam: orari, tv, percorso, favoriti. Sarà battaglia totale sui Pirenei!

