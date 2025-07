Repubblica Dominicana e Polonia le destinazioni per un anno all’estero di due studenti meritevoli

L’ASSEGNAZIONE. Saranno la Repubblica Dominicana e la Polonia le destinazioni di Sofia e Thomas, i due studenti bergamaschi – rispettivamente dell’Istituto Belotti di Bergamo e del Romero di Albino – vincitori delle borse di studio offerte dalla Fondazione Pesenti Ets in collaborazione con Fondazione Intercultura e consegnate mercoledì 16 luglio presso Gres art 671. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Repubblica Dominicana e Polonia le destinazioni per un anno all’estero di due studenti meritevoli

Repubblica Dominicana e Polonia le destinazioni per un anno all'estero di due studenti meritevoli - Saranno la Repubblica Dominicana e la Polonia le destinazioni di Sofia e Thomas, i due studenti bergamaschi – rispettivamente dell'Istituto Belotti di Bergamo e del Romero di Albino – ...

