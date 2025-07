Omaggio sul palco | monologhi e brani per ricordare Gaber

“Noi se fossimo Gaber“. Andrà in scena domani sera lo spettacolo con monologhi e canzoni dal vivo tratte dal teatro-canzone, che nasce dal desiderio di riportare sul palcoscenico e nell’animo del pubblico le parole e la musica di Giorgio Gaber, che hanno accompagnato e segnato intere esistenze. È un omaggio sentito da parte di una generazione che lo ha riconosciuto come voce autentica del proprio tempo. L’appuntamento è per le 21 in piazza Biraghi. Ingresso libero fino a esaurimento posti. V.T. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

