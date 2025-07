Petizioni e appelli inascoltati | addio ai frati

La raccolta firme da oltre quattromila sottoscrizioni, gli eventi organizzati all’interno di San Francesco con l’impegno di numerose associazioni, oltre alla richiesta al presidente del consiglio comunale, lo scorso settembre, di presentare un ordine del giorno al consiglio, e persino una lettera scritta da una fedele al Santo Padre. I tentativi di evitare quanto era stato già deciso, ovvero la partenza dei Frati Minori Conventuali dal monastero di San Francesco non hanno sortito l’effetto sperato. Ad ulteriore conferma dell’addio dei quattro francescani dalla parrocchia nel centro storico di Faenza è stata la nomina da parte del Vescovo Mario Toso, di don Maria Paulraj Kasparraj, 45 enne originario dell’India, da circa due anni in servizio presso la Diocesi, per e la cura pastorale della comunità parrocchiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Petizioni e appelli inascoltati: addio ai frati

