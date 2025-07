Difesa sicurezza e un Fondo Draghi nel budget europeo Tempi sballati per Kyiv

Bruxelles. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ieri ha presentato una proposta da quasi 2 trilioni di eur. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Difesa, sicurezza e un “Fondo Draghi” nel budget europeo. Tempi sballati per Kyiv

In questa notizia si parla di: difesa - sicurezza - fondo - draghi

Diplomazia della Difesa. Così l’Italia può contare nella nuova architettura della sicurezza europea - Il 9 maggio 2025, giorno dedicato alle celebrazioni della vittoria sul nazismo, ha segnato un momento cruciale nella ridefinizione degli equilibri europei.

Il reset sulla Brexit s’avvicina con una partnership su difesa e sicurezza - Bruxelles. “ Questo è il momento di costruire una partnership con l’Unione europea che vada incontro alle necessità del nostro tempo ”, ha detto ieri il premier britannico,.

Mattarella riunisce il Consiglio Supremo di Difesa: al centro il futuro della sicurezza europea e le crisi globali - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa per giovedì 8 maggio 2025 alle ore 17, presso il Palazzo del Quirinale.

Difesa, sicurezza e un “Fondo Draghi” nel budget europeo. Tempi sballati per Kyiv; Draghi: «La nostra sicurezza messa in discussione da Trump, per la difesa comune serve comando superiore agli Stati»; Draghi: «Difesa Ue passaggio obbligato, serve debito comune».

Le aziende della difesa premono per un fondo di almeno 100 miliardi nel bilancio dell’UE - L’Associazione europea delle industrie della difesa (ASD) chiede che il prossimo bilancio settennale dell’UE, in vigore dal 2028, destini almeno 100 miliardi di euro ai programmi di difesa, dieci volt ... Da quotidiano.net

Von der Leyen presenta la proposta di bilancio settennale dell’Ue da 2mila miliardi: “Quintuplicati i fondi per la Difesa” - La Commissione Europea propone un nuovo meccanismo di crisi con potenza di fuoco fino a 400 miliardi per affrontare le emergenze ... Scrive ilfattoquotidiano.it