Museo Novecento Residenze d’artista per i talenti under 40

Sostenere la ricerca e la formazione di artisti under 40, che operano nel campo delle arti visive e performative, offrendo loro uno spazio di lavoro e confronto. E’ l’obiettivo delle residenze per artisti, che il Museo Novecento raddoppia col programma Wonderful! Art Research Program 2nd edition Maria Manetti e Jan Shrem Foundation, presentato ieri a Palazzo Medici Riccardi. Si tratta di un progetto che coinvolgerĂ , insieme alla CittĂ Metropolitana e Fondazione Mus.e, ben cinque comuni: Scandicci, Montelupo Fiorentino, Empoli, Vinci e Castelfiorentino e il Ministero degli Affari Esteri. Cinque artisti saranno selezionati per interagire, ciascuno, con i singoli comuni e delle relative comunitĂ . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Museo Novecento. Residenze d’artista per i talenti under 40

