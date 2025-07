Un piano ombra per costruire la città Lavori per un lustro con alte parcelle

«Se riuscissimo a concludere anche solo metà dei lavori che abbiamo avviato in questi sei mesi, avremmo lavori per il prossimo lustro. Ahah»: parola di Giuseppeù Marinoni, che il 23 maggio 2023 parla in chat (su cellulari poi sequestrati dalla Gdf) della tela che sta tessendo con un interlocutore e compagno d'affari. Marinoni, architetto e a lungo presidente della Commissione paesaggio del Comune di Milano, per quella tela creata con metodi fuorilegge, è indagato e la Procura ha chiesto per lui l'arresto in carcere in un'inchiesta per corruzione nell'urbanistica. Nel dicembre successivo discute ancora con Federico Pella, manager della società di ingegneria e progettazione J+S, anche lui indagato e a rischio carcere: «Stiamo attuando un Pgt ombra», chatta Marinoni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Un piano "ombra" per costruire la città. "Lavori per un lustro... con alte parcelle"

