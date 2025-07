Tempi del cantiere dell’autostrada slittati rispetto alle previsioni di dicembre. La Trmi10, ossia la prosecuzione della tangenzialina dell’ospedale San Gerardo fino ai confini tra Vedano e Biassono, da realizzare non dalla seconda metà dell’anno prossimo ma solo una volta finita la costruzione del tratto di Pedemontana. E poi l’annuncio di una serie di modifiche per la Valassina che dovranno scattare per permettere le lavorazioni dell’autostrada. Sono le novità principali che riguardano i cantieri del tratto lissonese della Pedemontana, rese note dai tecnici del Comune e dall’assessore alla viabilità e mobilità Massimo Rossati nella seduta della commissione comunale territorio e trasporti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pedemontana a Lissone. Rivoluzione Valassina: il tracciato sarà spostato