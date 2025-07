L’ostello di San Frediano pronto a riaprire. A settembre saranno 140 i nuovi posti letto.

Ostello San Frediano, siamo ormai alle ultime curve. L’Ostello chiuso da oltre sei anni e che ha attraversato non poche vicissitudini in passato, è ormai pronto per la riapertura che è confermata per il settembre prossimo. Sono in corso gli ultimi lavori per approntare i 140 posti letto, come documentano le foto in esclusiva pubblicate dal nostro giornale. I lavori sono coordinati e diretti da Ristogest, l’azienda che detiene l’affidamento in concessione della struttura e che negli ultimi due anni ha lavorato per recuperare in toto il fabbricato dopo le complicazione giunte durante la pandemia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

