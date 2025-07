Diamanti oro e meteoriti ai piedi | le scarpe più costose al mondo

Alcune sono fatte per macinare chilometri sull’asfalto, altre per essere ammirate nelle vetrine di un museo. Nel variegato universo delle calzature si trovano anche pezzi da collezione, pezzi unici e esemplari tempestate di diamanti e pietre preziose. Le scarpe più costose al mondo sono più simili a creazioni di alta gioielleria, e il prezzo lo conferma. Non solo sandali gioielli e tacchi alti da red carpet, ma anche sneakers da collezione in edizione limitate. Alcune scarpe poi sono così rare da essere state vendute all’asta, come un quadro: avreste mai coraggio di indossarle? Dal cinema alla moda: le scarpe più costose al mondo. 🔗 Leggi su Amica.it

