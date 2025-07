I taxi sulle barricate | Abusivi e furbetti Ora nuove regole Ma è boom di tariffe

di Teresa Scarcella FIRENZE Altro giro, altra corsa. Non ieri però, o almeno non su un taxi, con gli autisti a braccia conserte per tutta la giornata, se non per le prime ore del mattino e per le fasce deboli. Dopo le tensioni di aprile scorso e lo sciopero fantasma finito dritto ’nella stanza’ della prefetta, le cooperative riprovano a fare la voce grossa contro "l’abusivismo dilagante" degli Ncc e la concorrenza di Uber. Soliti motivi, quindi, ma modalità diverse: rispetto a quei giorni infuocati primaverili, quando ad essere invisibili in città erano le auto bianche, più che l’astensione o gli effetti sulla città , ieri i tassisti - dopo l’annuncio delle sigle sindacali Uritaxi, Unica Taxi Cgil, Ugl Taxi, Sitafi, Federtaxi Cisal e Confartigianato Taxi - si sono fatti notare, prima sfilando per le vie, poi con un presidio in piazza Santa Maria Novella. 🔗 Leggi su Lanazione.it