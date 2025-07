Asilo via Filzi la protesta | Cortile non praticabile La terra è piena di rifiuti

"Nonostante le promesse avute da parte del Comune, il cortile, fuori la materna di via Filzi (foto), non è ancora pienamente praticabile - lamentano i genitori con i figlioletti iscritti alla scuola dell’infanzia La Giostra -. Nonostante il cantiere sia terminato da mesi e si sia concluso anche l’anno scolastico, la piena fruibilità non è stata ripristinata. Al massimo i bambini hanno potuto giocare in un piccolo recinto, delimitato da transenne attorno allo scivolo e agli altri giochi che abbiamo trovato fuori luogo e di cui ci siamo già lamentati sul Carlino. Ma quando abbiamo visto che per eliminare gli avvallamenti del cortile, il Comune ha portato un carico di terreno di risulta, intramezzato di rifiuti tra cui lattine di tonno e altra robaccia, ci siamo fatti sentire nuovamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Asilo via Filzi, la protesta: "Cortile non praticabile. La terra è piena di rifiuti"

