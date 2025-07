Avellino l’ora del giudizio Il bilancio la sindaca e i suoi ex fedeli

Oggi, ad Avellino, non si discute un bilancio: si misura la statura politica — o l’assenza di essa — di un'intera classe dirigente. In Consiglio comunale si decide se l’amministrazione guidata da Laura Nargi potrĂ sopravvivere a se stessa, oppure se debba arrendersi, come capita spesso da queste. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Avellino, stadio e bilancio: il conto alla rovescia è iniziato - Avellino – Il prossimo 12 maggio, il Consiglio comunale sarà chiamato a votare il Bilancio di Previsione 2025-2027 e il Documento unico di programmazione (Dup).

Avellino, bilancio approvato: "Un passo in avanti. Ora al lavoro per città , strade, stadio e centro per l’autismo" - Avellino – Dopo una lunga e tesa maratona consiliare iniziata alle 9:30, il Consiglio Comunale di Avellino ha approvato il bilancio di previsione 2025–2027, evitando così lo scioglimento anticipato dell’assise.

Avellino, in aula arriva il Bilancio: ultime ore per trovare i numeri - Mancano 24 ore al consiglio comunale in cui si deciderà se Avellino sarà ancora amministrata da Laura Nargi o da un commissario prefettizio. Scrive ilmattino.it

Crisi al Comune di Avellino, anche Rotondi si smarca dalla sindaca Nargi: game over - “Leggo sulla stampa che sarei impegnato a persuadere uno o più consiglieri comunali a votare a favore del bilancio comunale di Avellino per salvare l’amministrazione in carica”: ... Come scrive corriereirpinia.it