La crisi dei negozi tradizionali | In cinque anni perso il 10% delle attivià commerciali

Calano i negozi di vicinato, le serrande si abbassano e tra gli effetti nefasti non ci sono sono la chiusura di attività a volte storiche e meno posti di lavoro, ma anche pericoli per la vivibilità e la sicurezza della città. I numeri in possesso dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest sono impressionanti: nel breve volgere di pochi anni se ne è andato il 10 per cento delle attivià commerciali lucchese, come conferma il presidente Valter Tamburini. "C’è stato un calo di attività commerciali ma non riguarda soltanto Lucca, è una tendenza di tutta l’area e più in generale nazionale". Può darci qualche numero? "Nel Comune di Lucca le attività commerciali dal 2019 al 2024 sono passate da 1897 a 1712: è una flessione del 10 per cento ed in linea con il resto del territorio provinciale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

