Mondo culturale in lutto a Pesaro. E’ morto il libraio Matteo Casalino.

E’ scomparso un grande personaggio della cultura cittadina. Matteo Casalino, che a ottobre avrebbe compiuto 80 anni, aveva aperto la libreria Campus nell’estate del ’76. Piemontese di Vercelli, figlio di un calciatore, era arrivato a Pesaro per dar vita ad un’impresa, visto che la nostra città era, allora, tra le più depresse del centro Italia come vendite. Aprì nello storico palazzo Gallucci, in via Rossini, subentrando a un negozio di alimentari: in quel luogo magico passarono a trovarlo Dario Fo, Umberto Eco, Aldo Busi, Vittorio Sgarbi, Luciano de Crescenzo, Raffaele Crovi. Vent’anni fa la libreria si trasferì negli spazi dell’ex Dimar, 250 metri quadrati che gli permisero di triplicare la superficie e tenere 80mila volumi sugli scaffali a disposizione dei lettori pesaresi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

