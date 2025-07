Voldemort nella serie di Harry Potter | annunciato il attore

la nuova serie di harry potter: il casting di voldemort e le anticipazioni. Una delle notizie più attese riguardo alla produzione della nuova serie televisiva dedicata a Harry Potter riguarda la scelta dell’attore che interpreterà il ruolo di Voldemort. Con l’avvio ufficiale delle riprese, emergono dettagli sul cast e sulle tempistiche di uscita, offrendo un quadro completo su questa attesissima trasposizione. l’attore scelto per interpretare voldemort nella serie tv. Per la prima volta, si conosce il volto del personaggio di Voldemort in questa nuova versione. È stato annunciato che l’interprete sarà Dominic McLaughlin, la cui immagine è stata condivisa come prima anteprima ufficiale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

