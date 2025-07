Davide Ancelotti ha appena iniziato ad allenare il Botafogo e parla già portoghese come un madrelingua giuro

La scena è questa: primo giorno da allenatore del Botafogo, telecamere accese, giornalisti in agguato. Davide Ancelotti prende il microfono, sorride, e risponde in un portoghese fluente. Nessuna pausa, nessuna incertezza. Sembra uno che parla questa lingua e che fa questo lavoro da sempre. E forse, in un certo senso, è proprio così. Davide Ancelotti ha iniziato la sua nuova avventura col Botafogo. Davide Ancelotti ha iniziato la sua nuova avventura col Botafogo DANIEL RAMALHOGetty Images Il figlio di Carlo (quello con il sopracciglio sinistro che sale quando vince la Champions, se proprio dovreste essere totalmente allergici al calcio) ha appena cominciato la sua avventura sulla panchina del Botafogo, club storico di Rio de Janeiro. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Davide Ancelotti ha appena iniziato ad allenare il Botafogo e parla già portoghese come un madrelingua (giuro)

In questa notizia si parla di: davide - ancelotti - botafogo - parla

Dalla Spagna – Brasile, prende forma lo staff di Ancelotti: non ci sarà il figlio Davide - Carlo Ancelotti lascerà il Real Madrid per volare il Brasile, dove lo aspetta la Seleçao. La notizia è ormai molto chiacchierata da diverse settimane, e si attende solo l’ufficialità.

Dalla Spagna - Davide Ancelotti pronto a diventare il nuovo allenatore dei Rangers - Anche Davide Ancelotti, figlio di Carlo, si sta preparando a lasciare il Real Madrid. Questa volta, però, a differenza di quanto accaduto con.

Calciomercato.com – Dalla Spagna – Davide Ancelotti pronto a diventare il nuovo allenatore dei Rangers | Estero - 2025-05-12 22:00:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.

Davide Ancelotti parla per la prima volta da nuovo Allenatore del Botafogo. Da notare che conosce molto bene il portoghese. Vai su Facebook

#DavideAncelotti si presenta al #Botafogo: “Ora inizia la mia storia” #Ancelotti #Brasile Vai su X

Davide Ancelotti ha vinto la partita d'esordio con il Botafogo e parla già portoghese come un madrelingua; Davide Ancelotti sorprende il Brasile: parla in portoghese perfetto dopo un solo mese; Davide Ancelotti arriva “imparato”: eccolo al Botafogo, parla già portoghese.

Davide Ancelotti al Botafogo, ufficiale. Il club motiva la scelta con ‘9 pilastri’ - Il comunicato Un Ancelotti sulla panchina di un top club brasiliano. Da calcionews24.com

Botafogo, per Davide Ancelotti debutto a metà e vittoria in incognito: cosa è successo - Prima vittoria per Davide Ancelotti alla guida del Botafogo: il tecnico italiano, ancora senza patentino, conduce la squadra al successo nel derby col Vasco da Gama ... Lo riporta sport.virgilio.it