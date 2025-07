Rho la stanza protetta | Rifugio dalla violenza

Porta il numero 298 "Una stanza tutta per sé" inaugurata ieri mattina all’interno della caserma del Gruppo carabinieri di Rho di via Pertini. Pareti tinteggiate di bianco e azzurro, arredi gialli, ci sono anche un tavolino, sedie a misura di bambino e alcuni giocattoli perché spesso insieme alle donne sono anche loro vittime di reati commessi dai grandi. La stanza protetta destinata a donne maltrattate o che vivono condizioni di fragilità , è stata realizzata con il contributo del Soroptimist International d’Italia, il Club Milano Fondatore, il Club Milano alla Scala e l’Arma dei carabinieri. Il nome del progetto prende spunto dal titolo di un saggio dell’autrice britannica Virginia Wolf, "la stanza pensata dall’autrice britannica era per aiutare le donne a recuperare la loro creatività - afferma Adriana Macchi, presidente del Soroptimist International d’Italia - noi l’abbiamo pensata come un luogo accogliente e protetto dove le donne possono recuperare la loro dignità e libertà e denunciare le violenze sessuali subite, maltrattamenti o atti persecutori". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rho, la stanza protetta: "Rifugio" dalla violenza

