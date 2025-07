Aggressione al pronto soccorso Ventenne blocca l’accesso al triage e vuole rubare la pistola al vigilante

e Marianna Vazzana Prima la richiesta di essere visitato in pronto soccorso per il mal di gola, nel cuore della notte. Poi, dopo la dimissione con zero giorni di prognosi, il ritorno in ospedale alle 6 del mattino. Una “presenza inopportuna“ davanti al triage, che ostacolava l’accesso allo sportello. E quando è intervenuto il vigilante, quel giovane lo ha aggredito cercando di portargli via la pistola. Alla fine il violento, un egiziano di 20 anni, è stato arrestato per tentata rapina aggravata e indagato per lesioni. È successo martedì all’alba al Fatebenefratelli, dove una Volante della polizia di Stato è intervenuta dopo l’attivazione del pulsante anti-aggressione presente nella struttura sanitaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aggressione al pronto soccorso. Ventenne blocca l’accesso al triage e vuole rubare la pistola al vigilante

In questa notizia si parla di: pronto - soccorso - accesso - triage

Asl Frosinone: al via nuovi cantieri, assunzioni e rilancio dei Pronto Soccorso - Un totale di 25 procedure concorsuali per 198 figure professionali da reclutare, convenzioni con le più importanti Università della Regione Lazio, l’attivazione di nuovi 6 cantieri PNRR e un'accelerazione dei lavori del nuovo Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Scolastica di Cassino.

Assalto al pronto soccorso: "Venti pazienti in attesa e oltre cinquanta in cura" - Assalto al pronto soccorso, con punte di oltre 50 pazienti in cura e 20 in attesa. "Dopo il ponte della Pasqua il pronto soccorso è stato nuovamente intasato dagli utenti – denuncia la Fp Cgil – Mercoledì scorso siamo arrivati a punte molto elevate di pazienti in attesa di essere vistati e poi, se necessario, ricoverati.

Cosenza, pronto soccorso preso di mira dai vandali: devastato lo spogliatoio interno - Vandali in azione all'interno del pronto soccorso dell'Annunziata di Cosenza. Una persona è riuscito a penetrare all'interno degli spogliatoi riservati al personale e ha devastato tutto ciò che gli capitasse a tiro, come testimonia la foto: armadietti divelti ed effetti personali distrutti.

Ospedale di Lanciano, Palmieri: "Nessuna penalizzazione, ecco perché. E domani via ai lavori per il Pronto Soccorso" “Una diversa distribuzione di posti letto nella rete degli ospedali aziendali non configura una spoliazione per nessuno”. Così il Direttore gen Vai su Facebook

Aggressione al pronto soccorso. Ventenne blocca l’accesso al triage e vuole rubare la pistola al vigilante; Guida pratica per il Pronto Soccorso: consigli utili e colori dei codici d’emergenza; Tunisino dimesso dal pronto soccorso occupa un bagno e reagisce ai poliziotti.

Aggressione al pronto soccorso. Ventenne blocca l’accesso al triage e vuole rubare la pistola al vigilante - Fatebenefratelli, il giovane si è presentato di notte per il mal di gola ed è tornato all’alba. Come scrive msn.com

Pronto soccorso di Livorno intasato, metà degli accessi sono impropri - In pratica, circa la metà delle persone che si rivolgono alla struttura livornese dedicata all ... Segnala msn.com