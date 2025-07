per non dimenticare chiara pensieri e letture in libreria

‘Cosa avrebbe detto Chiara?’. Da questo interrogativo sono partite Marina Zani e Cristiana Zoli, colleghe di Chiara Cavassini, la direttrice della Feltrinelli di Ravenna scomparsa improvvisamente l’anno scorso a 57 anni. Domani, 18 luglio, è l’anniversario della sua morte, un anno esatto. E domani, alle 18, la libreria Feltrinelli di via Diaz organizza un incontro dal titolo, appunto, ‘Cosa avrebbe detto Chiara? Letture, chiacchiere e risate per ricordare il tempo passato insieme’. Chi vorrà , anche senza essersi registrato in anticipo, potrà effettuare una breve lettura o semplicemente raccontare un ricordo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

