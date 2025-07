Le Marche rendono omaggio a Carlo Maratti, pittore e incisore tra i massimi interpreti del classicismo barocco nella seconda metà del Seicento, nato a Camerano. E’ qui, nella chiesa di San Francesco, che oggi (ore 19) sarà inaugurata la mostra " Carlo Maratti e l’incisione ", primo atto del programma di eventi promossi dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni del IV Centenario della nascita dell’artista. L’esposizione, resterà aperta fino al 14 settembre, per poi trasferirsi nella Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno (26 settembre-23 novembre) e infine a Roma, dove Maratti fu attivo per oltre sessant’anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le Marche celebrano Carlo Maratti. Una mostra dedicata all’incisione