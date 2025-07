La storia del Novecento in 40 abiti Dagli anni ’20 agli ’80 di Coveri debutta il nuovo Museo della Moda

Il Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti si rinnova, continuamente. E questa volta lo fa con la storia del Novecento, in quaranta abiti, disposti su nove sale. È proprio la storia dagli anni Venti del Charleston, fino agli anni Ottanta di Enrico Coveri, con le sue paillettes, ad essere protagonista di questa edizione della mostra permanente. E tra i due estremi, come non dimenticare Coco Chanel, Pierre Cardin e Roberto Capucci. Insomma, la storia dell'abito femminile, in dialogo con Palazzo Pitti e con i dipinti: da Galileo Chini ad Alberto Burri. È un viaggio suggestivo che si accosta al costume e alla femminilità e che si affianca al resto della collezione, con gli abiti Medicei e Sette-Ottocenteschi.

Dietro le quinte del Museo della Moda e del Costume al ritmo degli anni 20 del Novecento fino agli anni 50. Sono pezzi unici quelli della mostra "Moda in luce 1925-1955. Alle origini del Made in Italy" in collaborazione con Cinecittà e con il patrocinio del Minis

