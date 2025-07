Inchiesta su Milano indagato anche il sindaco Sala

Se da un lato i pm vogliono arrestare Milano dall'altro iscrivono sul registro degli indagati anche il sindaco, Beppe Sala. Non solo dunque la richiesta di arresti domiciliari per sei persone tra cui non l'assessore all'Urbanistica, Giancarlo Tancredi, e l'ex presidente della Commissione Paesaggio, Giuseppe Marinoni, e il re del mattone Manfredi Catella oltre all'archistar Stefano Boeri. Secondo quanto scrive in esclusiva il Corriere, su Sala le ipotesi di reato sono due. Una è «false dichiarazioni su qualitĂ personali proprie o di altre persone», che si riferisce all'attestazione di assenza di conflitti di interesse di Marinoni con costruttori o progettisti di lavori esaminati dalla Commissione.

Beppe Sala, anche il sindaco di Milano indagato nell’inchiesta urbanistica - Sotto accusa il sacco edilizio della città . Alcuni membri della Commissione paesaggio ricevevano milioni di euro dalle imprese sotto forma di fatture per prestazioni professionali

Inchiesta urbanistica a Milano: “Sala si dimetta”, l’assedio al sindaco di FdI, Lega e 5Stelle - Per Conte “Milano ha bisogno di una svolta di trasparenza e legalità ” Il silenzio del Pd nazionale, le critiche di Avs

Milano, Sala “Le nuove regole urbanistiche per il bene della città ” - MILANO (ITALPRESS) – La Giunta del Comune di Milano ha approvato le nuove linee di indirizzo per lo sviluppo di attività amministrative in materia urbanistica ed edilizia.

Sala è indagato: anche il sindaco di Milano nell'inchiesta choc sull'urbanistica. Il messaggio di Boeri: «Prendi queste parole come un warning...»; Inchiesta sull'urbanistica a Milano, il sindaco Sala rompe il silenzio; Urbanistica a Milano, l'inchiesta scuote la politica. E il centrodestra chiede le dimissioni del sindaco Giuseppe Sala.

Inchiesta su Milano, indagato anche il sindaco Sala - Se da un lato i pm vogliono arrestare Milano dall'altro iscrivono sul registro degli indagati anche il sindaco, Beppe Sala.

Tutti contro Beppe Sala: il sindaco di Milano sotto assedio dopo l’ennesimo scandalo urbanistico - La Procura ha chiesto sei arresti, tra cui quello dell’assessore comunale Giancarlo Tancredi. Da msn.com