Blitz nelle ore notturne, rubati cento pannelli solari.

Un commando di ladri, composto da sei individui, ha utilizzato un furgone per rubare in un'area a sud di Porto Recanati un centinaio di pannelli fotovoltaici, per un valore di circa 20mila euro. Ma durante la fuga li ha notati un vigilante, che ha provato a fermarli; alla fine i malfattori sono riusciti a scappare, abbandonando però il camion verso la statale, con la refurtiva a bordo. L'episodio è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. A tarda ora la banda di malviventi è entrata in azione in un'area allestita a cantiere nel quartiere di Santa Maria in Potenza, dove erano stati lasciati cinque bancali contenenti ben 100 pannelli fotovoltaici ancora da montare.

