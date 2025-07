Luglio dura cent’anni. S’avvicina la stagione delle partenze, ma come ogni anno arriva quando è troppo tardi. C’è ancora tempo per morire in città , soccombere alle videoriunioni. Che hai fatto in questi anni? Le videoriunioni. È il periodo in cui ricompare online la frase di Natalia Ginzburg in forma di cartolina Instagram, identica sorte sventurata di mezzo Pavese che viaggia ormai nelle stories coi frammenti di vita estiva scocciata. Questo rimane dei libri, frasi rapinate chissà dove che devono servire a fare le diagnosi collettive. Ma forse questo sono i libri, ora che ci penso non si tradisce nessuno. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Fenomenologia del malumore estivo, sentimento universale e serissimo