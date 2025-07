Operai in azione anche nei giorni festivi, doppi turni e materiali arrivati in anticipo "per evitare gli intoppi di agosto". Tradotto: c’è da sudare. L’Arena Garibaldi è un cantiere che non dorme mai. Obiettivo? "Essere pronti per la Serie A, con il debutto casalingo contro la Roma il 30 agosto. Ce la faremo", garantisce il sindaco. Altrimenti si giocherà la prima stagionale in quel di Cagliari, destinazione non esattamente dietro l’angolo. Tuttavia, e non è una sorpresa, adeguare uno stadio degli anni Trenta agli standard del 2025 non è proprio una passeggiata. Eppure, tra calcestruzzo e LED, Pisa ci sta riuscendo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Restyling Arena: "Siamo nei tempi. Pronti per la prima"