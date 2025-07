Da 80 anni l’emancipazione femminile passa anche attraverso i capelli

Altro che lipstick index: quando si esce da un periodo di crisi, soprattutto se personale, la prima cosa a cambiare è l’acconciatura. I capelli nella storia di una donna dicono molto di lei. Non è un caso che ogni epoca abbia avuto i suoi trend, confermando i capelli come potente simbolo di emancipazione ed empowerment femminile. Soprattutto durante il Ventesimo secolo. Lo sa Pantene che quest’anno, per celebrare i suoi 80 anni al fianco delle donne e dei loro capelli, ha lanciato una campagna che invita a ripercorrere le epoche e i loro hairstyle. Con il claim “ I tuoi capelli, la tua storia ”, il brand propone oggi un viaggio tra passato e presente, fatto di scelte quotidiane, conquiste personali e momenti di svolta che hanno segnato la vita di milioni di donne. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Da 80 anni, l’emancipazione femminile passa anche attraverso i capelli

