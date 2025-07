Con gli operatori del recupero crediti meglio entrare in modalità zen

Pillitteri Mi scrive un lettore del sud milanese. È reduce da un’esperienza sgradevole. Si è ritrovato sotto casa un operatore di una società di recupero crediti. Con grande insistenza pretendeva che gli aprisse il portone. Lui si è fermamente rifiutato. E quello, alla fine ha desistito profferendo una delle consuete minacce: "Non finisce qui, possiamo portarle via la casa". Mi chiede se ha fatto bene. E cosa rischia ora, precisando di essere in affitto e di non possedere immobili. La risposta è si, ha fatto benissimo. Ha esercitato un suo preciso diritto: nessuno (tranne le forze dell’ordine su mandato giudiziario) può accedere al domicilio senza il consenso del padrone di casa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Con gli operatori del recupero crediti meglio entrare in “modalità zen”

In questa notizia si parla di: recupero - crediti - operatori - meglio

Appalto per il recupero crediti sotto accusa: "Un milione di euro non incassato, svolto solo il 50% delle attività " - È scontro in consiglio comunale sulla gestione dell'appalto per la riscossione dei tributi non versati dai cittadini.

Recupero crediti aggressivo, come difendersi e riconoscere le bugie per intimidire - Alcune società affidano il recupero dei crediti che hanno verso i propri clienti ad aziende specializzate.

i-hour a Milano: relazioni USA-Europa, crisi negoziata e garanzia MCC nel recupero crediti - Lo studio legale i-law, con particolare competenza nella regolamentazione legale, fiscale e normativa del recupero crediti in ambito bancario e finanziario, ha nuovamente presentato il proprio appuntamento annuale a Milano.

La nuova delibera approvata il 3 luglio 2025 dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua introduce importanti novità per i professionisti sanitari in tema di crediti ECM. Entro il 31 dicembre 2025 sarà possibile recuperare i crediti mancanti del trie Vai su Facebook

Recupero crediti aggressivo, i consigli per difendersi; Sicilia: lavoro per 20 operatori recupero credito, smart working; Le nuove disposizioni di vigilanza sui crediti in sofferenza: intervista a Dino Crivellari.

Recupero crediti, crescono imprese e addetti - Avvenire.it - Recupero crediti, crescono imprese e addettiGli 82,3 miliardi di euro affidati nel 2018 si ripartiscono in maniera quasi simile tra Conto Terzi Originator (52%) e Conto Terzi Cessionario (48% ... avvenire.it scrive

Boom del recupero crediti - MilanoFinanza News - I numeri di tre operatori: Unicredit, Fire Spa e Intrum Justicia L'anno della crisi visto attraverso gli occhi di quanti sono chiamati a recuperare i crediti presso i privati, le aziende o le ... Secondo milanofinanza.it