aperitivi poetici con lettura di versi e sette note

Appuntamento questa sera alle 18.30 davanti al palazzo comunale di piazza Biraghi per la terza serata del ciclo di incontri dedicati alla poesia con accompagnamento musicale e aperitivo poetico. Un incontro tra persone che amano questo genere letterario dove ognuno potrà condividere i versi che più ama, suoi o di un altro autore. La serata è organizzata in collaborazione con il Laboratorio di Arti Visive. La partecipazione è gratuita. Per i timidi, qualcuno leggerà le poesie scelte: basta inviarle a [email protected]. V.T. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

