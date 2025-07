B&b e appartamenti turistici Mancata esposizione del ’Cin’ sanzionate quattro attività

Garantire trasparenza, sicurezza e rispetto delle regole nel settore turistico e ricettivo. È questo l'obiettivo dei controlli effettuati dalla Polizia Locale sull'obbligo di esposizione del Codice Identificativo Nazionale (Cin) da parte di tutte le strutture ricettive e degli immobili destinati a locazioni brevi, come previsto dalla normativa nazionale. Il Cin è un codice alfanumerico che identifica in modo univoco ogni struttura ricettiva e ogni immobile adibito a locazione turistica in Italia, a prescindere dalla tipologia: alberghi, bed & breakfast, case vacanze, agriturismi e affittacamere.

