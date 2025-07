In arrivo l’anticiclone | ultimi temporali e grandine poi torna il caldo sull'Italia

Le previsioni meteo per la seconda parte della settimana indicano un breve blitz temporalesco al Nord e su parte del Centro sud oggi giovedì 17 luglio ma da venerdì ritorna l’anticiclone che darà il via a una nuova ondata di caldo di questa estate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Arriva l’anticiclone, ponte del 1 maggio con sole e caldo: le previsioni meteo - (Adnkronos) – Dopo piogge e temporali, uno sprazzo d'estate arriva sull'Italia con l'anticiclone africano, in tempo per il ponte del 1 maggio.

Anticiclone africano garantisce sereno e caldo intenso per il ponte del Primo Maggio - Nel contesto della prolungata presenza dell’anticiclone africano, il 29 aprile e il successivo ponte del Primo Maggio si configurano all’insegna del sereno, offrendo condizioni climatiche favorevoli su tutto il territorio dell’Italia.

Ultimi temporali in arrivo su Milano e la Lombardia, poi una tregua. Ma per rivedere il caldo vero bisognerà aspettare il weekend. L'anticiclone africano è pronto a tornare, ma non prima di qualche altro rovescio serale.

Meteo Italia per Martedì 15 Luglio 2025 condizioni meteo più stabili su tutto il territorio nazionale, con l'espansione dell'anticiclone #Meteo #PrevisioniMeteo #Caldo #Temporali #MeteoItalia #Estate2025

Meteo: Anticiclone sull'Italia, ma Rischio Temporali in Settimana. Le Previsioni; Anticiclone africano riporta il caldo fino a 38 gradi, ma attenzione alle previsioni su grandine e temporali; Torna il caldo africano sull'Italia ma non per tutti: ecco, dove e quando arriva l'anticiclone.

In arrivo l'anticiclone: ultimi temporali e grandine, poi torna il caldo sull'Italia - Le previsioni meteo per la seconda parte della settimana indicano un breve blitz temporalesco al Nord e su parte del Centro sud oggi giovedì 17 luglio

Che tempo farà in settimana, anticiclone in arrivo ma niente caldo africano: le previsioni meteo di Sottocorona - L'aggiornamento sulle previsioni meteo di questa settimana del meteorologo Paolo Sottocorona.