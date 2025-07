Il comitato lascia | Isola pedonale noi non coinvolti

"Con profondo rammarico comunichiamo le dimissioni del comitato. Questa decisione sofferta nasce dall'impossibilità di proseguire il nostro mandato, in assenza di un reale dialogo con l'amministrazione comunale". Con queste dure parole il comitato di quartiere Castennou, formato dalla presidente Cristiana Mataloni (in foto), dalla vice Francesca Cingolani e dal segretario Nicola Svegliati, ha presentato lunedì le proprie dimissioni al Comune di Porto Recanati. "Abbiamo sempre agito con spirito costruttivo, nella speranza di poter rappresentare le istanze dei residenti – ha scritto in una lettera il comitato Castennou –.

Porto Recanati, il comitato di quartiere Castennou voleva proporre all'amministrazione un orario unico per la chiusura estiva del centro.