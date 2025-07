"Le dimissioni del vicesindaco testimoniano il caos tutto interno a una destra che pensa soltanto agli incarichi senza alcun rispetto verso le comunità che governano. Soltanto ieri, in Commissione Trasporti della Camera, Raffaele Latrofa rassicurava infatti sulla sua compatibilità di esponente nella giunta del capoluogo toscano, che riveste da anni, e il nuovo ruolo di Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, dimenticando comunque come la distanza notevole tra le due città , la complessità delle diverse responsabilità e le problematiche contingenti e logistiche non fossero un impedimento già insormontabile al doppio incarico". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le reazioni: "Ha gettato la spugna"