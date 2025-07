Resterai per sempre con noi Folla commossa al Varignano per l’ultimo saluto ad Anthony

"Per sempre con noi." Questa promessa di eternità era raccolta dentro allo striscione che ha accolto il feretro bianco di fronte alla chiesa della Resurrezione; ed espressa negli occhi, in cui si ritrova il mondo intero, di tutti i ragazzi e le ragazze del Varignano. Quartiere che ieri si è stretto intorno Anthony Mantia, vittima all’alba dei suoi vent’anni di un incidente in scooter, in cui è rimasto gravemente ferito anche l’amico Aimen, per un saluto. Che non sarà l’ultimo. Perché “Anthony vive“. È scritto ovunque: sull’asfalto, sui muri, sulle bacheche social, nella forza di chi ha portato a spalla il peso di un addio, in una fotografia stampata su un maglietta che si posa sul cuore, nel gesto d’amore che i genitori di Anthony hanno fatto nel momento più difficile, credendo nella “vita oltre la vita“. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Resterai per sempre con noi". Folla commossa al Varignano per l’ultimo saluto ad Anthony

