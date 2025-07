madre e figlia travolte sul marciapiede

Mamma e figlia sono state travolte mentre camminavano insieme su un marciapiede. "Un colpo di sonno", ha spiegato l’automobilista che è piombato loro addosso. L’incidente è successo ieri mattina nel Comune di Missaglia. Miriam C. 53 anni, e Giada V. di 21 stavano camminando insieme sul marciapiede di via Gugliemo Marconi, località Missagliola. Il conducente, un 38enne alla guida di un’Alfa Romeo Giulia, si è addormentato all’improvviso al volante, ha perso il controllo del mezzo, ha sbandato ripetutamente, ed è finito sul marciapiede, dove c’erano appunta madre e figlia. Le ha centrate in pieno e sbalzate a terra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

