Eventi il bilancio per il 2025 Chi entra e chi esce dall’agenda

Quasi 900mila euro la spesa che il Comune sosterrà quest'anno per gli eventi del cartellone cultura e turismo, la metà dei quali è destinata ai festival. La cifra, superiore a quella del 2024 (810mila euro) figura nel bilancio preventivo che approda in consiglio comunale a fine luglio (lunedì prossimo), con alcuni eventi già conclusi, come 'Popsophia', che rispetto allo scorso anno ha subito un taglio dei contributi ricevuti: 100mila euro invece dei 120mila dell'edizione 2024. Dall'offerta estiva civitanovese è sparita anche 'Vita Vita', che l'anno scorso pesava in bilancio per 54mila euro. Al posto di 'Vita Vita' fa il suo ingresso nel cartellone 'Onda d'Arte' che costerà 40milaeuro.

Ferrara Expo, ok al bilancio e nuovo Cda. Moretti ancora al timone: "Eventi in crescita" - Lo scorso 29 aprile si è tenuta l'assemblea dei soci di Ferrara Expo, durante la quale è stato approvato il Bilancio di esercizio 2024 e nominato il nuovo Consiglio di amministrazione, espressione dei due soci Ferrara Tua e BolognaFiere.

Perugia, variazione di bilancio approvata: soldi alla scuola di Solfagnano, aumentato il fondo per gli eventi di Natale - Variazione di bilancio approvata in commissione consiliare per consentire alla giunta comunale di anticipare alcuni interventi considerati prioritari.

