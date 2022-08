Isola dei Famosi: Edoardo Tavassi al posto di Alvin: "Io sono in grado.." (Di venerdì 19 agosto 2022) Ultimamente sta circolando un' indiscrezione in rete che avrebbe dell’incredibile. A quanto pare, infatti, Edoardo Tavassi potrebbe sostituire Alvin come inviato all’Isola dei Famosi. L’ex naufrago, inoltre, ha anche rilasciato alcune importanti dichiarazioni a riguardo L’Isola dei Famosi è uno dei reality più seguiti della nostra televisione. I suoi concorrenti molto spesso non sono conosciutissimi. Alla fine di ogni edizione, tuttavia, diventano quasi sempre dei personaggi televisivi molto richiesti. Tra questi spicca Edoardo Tavassi, simpaticissimo ex naufrago che durante l’Isola 2022 ha fatto parlare benissimo di sé. Molti programmi televisivi, infatti, gradirebbero moltissimo la sua presenza e ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 19 agosto 2022) Ultimamente sta circolando un' indiscrezione in rete che avrebbe dell’incredibile. A quanto pare, infatti,potrebbe sostituirecome inviato all’dei. L’ex naufrago, inoltre, ha anche rilasciato alcune importanti dichiarazioni a riguardo L’deiè uno dei reality più seguiti della nostra televisione. I suoi concorrenti molto spesso nonconosciutissimi. Alla fine di ogni edizione, tuttavia, diventano quasi sempre dei personaggi televisivi molto richiesti. Tra questi spicca, simpaticissimo ex naufrago che durante l’2022 ha fatto parlare benissimo di sé. Molti programmi televisivi, infatti, gradirebbero moltissimo la sua presenza e ...

RaiCultura : Nasce 110 anni fa, il #18agosto 1912, Elsa Morante, prima donna insignita del premio Strega nel 1957 con 'L’isola d… - vigilidelfuoco : ?? Circoscritto l'#incendio di vegetazione sull'isola di #Pantelleria. Prosegue l’intervento delle squadre a terra e… - vigilidelfuoco : ?? Proseguono le operazioni di spegnimento dell'#incendio di vegetazione sull'isola di #Pantelleria. Attivo un front… - AlessiaASR24k : @Flaviaventosole Invece per fare l’isola dei famosi quanti vaccini hai dovuto fare? 5 se non erro. Allora di che pe… - AlessiaASR24k : Invece per fare l’isola dei famosi quanti vaccini hai dovuto fare? 5 se non erro. Allora di che per questo vaccino… -