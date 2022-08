(Di venerdì 19 agosto 2022) per terreni incolti e pieni di rifiuti. Operazioni continue di controllo hanno portato alla individuazione di oltre settanta terreni incolti lasciati al degrado, verbali per un importo di oltre 30.000,00. Dagli accertamenti eseguiti sono state colpite persone fisiche, società e ditte individuali. Le infrazioni riscontrate sono note: terreni privi di fasce di rispetto frangifuoco e abbandonati, con rifiuti e immondizie varie gettate da coloro che tentano di eludere le norme sulla raccolta differenziata e ancor di più sul pagamento della TARI. L'articolo proviene da Italia Sera.

Incendi a Lanuvio, 30mila euro di multe per terreni incolti e pieni di rifiuti. Operazioni continue di controllo hanno portato alla individuazione di oltre settanta terreni incolti lasciati al degrado, verbali per un importo di oltre 30.000,00. Dagli accertamenti eseguiti sono state colpite persone fisiche, società e ditte individuali. Le infrazioni riscontrate sono note: terreni privi di fasce di rispetto frangifuoco e abbandonati, con rifiuti e immondizie varie gettate da coloro che tentano di eludere le norme sulla raccolta differenziata e ancor di più sul pagamento della TARI.