Il Sole 24 Ore: l'Inter è in vendita? Dai movimenti di Goldman Sachs parrebbe di sì (Di venerdì 19 agosto 2022) Il Sole 24 Ore di ieri ha scritto di una possibile vendita dell'Inter. Il creditore Oaktree non ha intenzione di rilevare il club e a Zhang, per ripianare i debiti, non resterebbe che vendere. La notizia è che Goldman Sachs avrebbe cominciato a inviare a potenziali investitori un teaser (cioè la documentazione con i dati riservati) relativo all'Inter. Ma l'onda lunga del riassetto delle proprietà è pronta a nuove sorprese. Sul mercato, da alcuni giorni, si parla di un certo fermento della banca statunitense Goldman Sachs, che starebbe per mandare a potenziali investitori un teaser (cioè la documentazione con i dati riservati) relativo all'Inter. La famiglia Zhang, in estate, ha smentito un disimpegno proprietario dai nerazzurri, ma ...

