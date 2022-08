Galtier: 'Non vi è alcun problema fra Mbappé e Neymar' (Di venerdì 19 agosto 2022) "Non c'è alcun disagio" fra Kylian Mbappé e Neymar al Paris Saint - Germain. Lo assicura l'allenatore Christophe Galtier, che considera una specie di "strano fenomeno" l'incomprensione fra le due ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 19 agosto 2022) "Non c'èdisagio" fra Kylianal Paris Saint - Germain. Lo assicura l'allenatore Christophe, che considera una specie di "strano fenomeno" l'incomprensione fra le due ...

fabgab65 : PSG, Galtier: 'Ci servono tre rinforzi, ho fretta. Il fatto che non arrivino ci penalizza' #galtier ?@PSG_English?… - glooit : Galtier: 'Non vi è alcun problema fra Mbappé e Neymar' leggi su Gloo - Maracante : PSG, Galtier sbotta e vuole rinforzi: 'Ho fretta, il fatto che non arrivino ci penalizza'. Skriniar e Ruiz gli obie… - fcin1908it : PSG, Galtier: “Ci servono tre rinforzi, ho fretta. Il fatto che non arrivino ci penalizza” - PSGInMyBlood : RT @sportli26181512: PSG, Galtier sbotta e vuole rinforzi: 'Ho fretta, il fatto che non arrivino ci penalizza'. Skriniar e Ruiz gli obietti… -