Di Maio celebra il rito funebre dei Cinquestelle | «Il M5S non esiste più | è il partito di Conte»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 19 agosto 2022) Parenti serpenti. La ex galassia grillina continua a frantumarsi tra veleni e sgambetti. «Il Movimento Cinque Stelle oggi nonpiù, è ildi. Si è visto anche con questa cosa della blindatura delle candidature». Lo afferma il ministro degli Esteri Luigi Di, ospite di Tg2 Post. Tra rancore e vendetta, ribadisce il motivo per cui ha fatto le valigie. «Io sono andato via dal M5S perché in quel momentostava ricevendo i complimenti dell’ambasciata russa a Roma». Questo perché «stava portando la maggioranza di governo a spaccarsi sulla linea di sostegno alla Nato e all’Ue, la famosa risoluzione sull’Ucraina. Io sono andato via per questo». Dicontro: ha favola destra Ma non solo. “Giggino” vuole “nobilitare” la ...