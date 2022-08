Dazn, Vezzali: “Riusciti a tutelare gli utenti e tutto il sistema calcio” (Di venerdì 19 agosto 2022) Valentina Vezzali si è affidata ad una nota per esprimere la propria gioia al termine del tavolo convocato per discutere dei disservizi Dazn nella prima giornata della Serie A. Questo il commento della sottosegretaria allo Sport: “Ringrazio sentitamente tutti i partecipanti per lo spirito concreto e costruttivo che ha caratterizzato la riunione odierna che aveva come obiettivo quello di smorzare le polemiche e soprattutto di tutelare gli utenti e l’intero sistema calcio. Per questo esprimo la mia soddisfazione per lo sforzo profuso da tutte le componenti che, ognuna per la loro competenza, hanno lavorato alla ricerca di soluzioni condivise e risolutive”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 agosto 2022) Valentinasi è affidata ad una nota per esprimere la propria gioia al termine del tavolo convocato per discutere dei disservizinella prima giornata della Serie A. Questo il commento della sottosegretaria allo Sport: “Ringrazio sentitamente tutti i partecipanti per lo spirito concreto e costruttivo che ha caratterizzato la riunione odierna che aveva come obiettivo quello di smorzare le polemiche e sopratdiglie l’intero. Per questo esprimo la mia soddisfazione per lo sforzo profuso da tutte le componenti che, ognuna per la loro competenza, hanno lavorato alla ricerca di soluzioni condivise e risolutive”. SportFace.

sportface2016 : +++Valentina #Vezzali: 'Dopo il grave e inaccettabile disagio causato agli utenti da #DAZN sto predisponendo un tav… - sportface2016 : +++Disservizi #Dazn: #Vezzali convoca tavolo tecnico per venerdì alle ore 18+++ #SerieA - fisco24_info : Dazn: lodo Vezzali, rimborso automatico per i disservizi: Arriverà entro 15 giorni, e sarà pari al 50% dell'abbonam… - sportli26181512 : Dazn, niente moduli: il rimborso per i disservizi sarà automatico: Dazn: niente moduli, il rimborso per i disserviz… - ItalyNowadays : Dazn: lodo Vezzali, rimborso automatico per i disservizi. #Calcio #Televisione #Macroeconomia #ValentinaVezzali… -