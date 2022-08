Da Lidl è di nuovo corsa agli affari | L’indispensabile elettrodomestico a meno di 8 euro (Di venerdì 19 agosto 2022) Fare la spesa da Lidl è sempre una bella scoperta. Ogni settimana ci sono novità ed offerte allettanti su tanti prodotti. Questa volta ad essere in super promo è un elettrodomestico piccolo ma indispensabile!L’elettrodomestico in offerta Lidl (foto web)A meno di 8 euro questo elettrodomestico di vitale importanza in casa è in offerta lancio per un tempo limitatissimo. Molti stanno già programmando l’acquisto anche se la maggior parte delle persone già lo possiede. Qualità e garanzia Il piccolo elettrodomestico è prodotto dall’azienda tedesca Silvercrest, che collabora con il noto discount per la parte che riguarda elettrodomestici e piccoli accessori tecnologici per la cucina. La qualità del prodotto è davvero alta per un prezzo così basso, ma ... Leggi su topicnews (Di venerdì 19 agosto 2022) Fare la spesa daè sempre una bella scoperta. Ogni settimana ci sono novità ed offerte allettanti su tanti prodotti. Questa volta ad essere in super promo è unpiccolo ma indispensabile!L’in offerta(foto web)Adi 8questodi vitale importanza in casa è in offerta lancio per un tempo limitatissimo. Molti stanno già programmando l’acquisto anche se la maggior parte delle persone già lo possiede. Qualità e garanzia Il piccoloè prodotto dall’azienda tedesca Silvercrest, che collabora con il noto discount per la parte che riguarda elettrodomestici e piccoli accessori tecnologici per la cucina. La qualità del prodotto è davvero alta per un prezzo così basso, ma ...

savonanews : Nuovo Lidl a Pietra, il sindaco precisa: 'Tempi più lunghi per nuovo iter richiesto dalla società stessa' - Sardegnalavoro : Offerta di Lavoro: Lidl assume nuovo personale in Sardegna: Ecco come candidarsi online - Leggi l'annuncio nel dett… - retailtrend : VIA LIBERA ALLA COSTRUZIONE DI UN NUOVO LIDL AD APRILIA Il Comune di Aprilia, ha dato il via libera per la costruz… - luca_mazzeo : Conad, Lidl, Famila, Esselunga SPOSTATEVI! Il nuovo volantino per la spesa ve lo fa #DiMaio ! - CorriereCitta : Lidl, ‘Super Offerte’ dal 15 al 21 agosto: sfoglia il nuovo volantino -