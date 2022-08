Bugatti W16 Mistral | l' ultima hypercar a motore termico del Marchio

(Di venerdì 19 agosto 2022)W16è l', specialissima,endoa benzina della Casa di Molsheim. Dopo di essa inizierà l'era al 100% elettrica del. Per l'addio ala 16 ...

Mistral è l'ultima, specialissima, hypercar a motore endotermico a benzina della Casa di Molsheim. Dopo di essa inizierà l'era al 100% elettrica del Marchio. Per l'addio al motore a 16 ...LaMistral resterà uno sfizio per pochi: i 99 esemplari previsti a 5 milioni di euro l'uno sono già stati venduti prima ancora della presentazione a Pebble Beach. Sfumata la possibilità di ... Bugatti W16 Mistral: prezzo, motore, potenza, interni e video - Quattroruote.it Molsheim cala il sipario sulla storia quasi ventennale del suo motore W16 quadriturbo con la Bugatti W16 Mistral, una speedster da 5 milioni di dollari basata ...Il canto del cigno del sedici cilindri è affidato a una roadster per pochi eletti, su meccanica della Chiron: 99 esemplari, cinque milioni di euro l’uno, tutti venduti ...